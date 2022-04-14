Yunanistan'a götürülmek istenen 750 kilo kum midyesi ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyon ile toplanması ve satışı yasak olan 750 kilogram canlı midye ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı. Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2022-04-14 12:24:08



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