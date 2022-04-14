Eğitim ve sağlık hizmetleri bir arada sunulacak

Trakya Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında "Aile Hekimliği Hizmet Protokolü" imzalandı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde eğitim ve sağlık hizmetlerinin bir arada sunulması amacıyla Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açılması için ilk adım atıldı ve bu çerçevede protokol imzalandı.

Trakya Üniversitesi ve Edirne Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hizmete girecek Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak olmasının yanı sıra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğrenci ve asistanların eğitimi konusunda da bir uygulama merkezi olacak.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz da katıldı. Bölgede ilk olacak merkez ile Edirne’ye böyle bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Tabakoğlu, hayırlı olmasını diledi.



"Tüm Edirneliler, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecek"

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin, Trakya Üniversitesinin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin daha fazla vatandaşla buluşması ve Tıp Fakültesi öğrenci, asistan eğitimi konusunda büyük bir öneme sahip olacağını aktaran Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak uzun yıllardır bölgemize, ülkemize ve Balkanlara sunduğumuz kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerini başka bir boyuta taşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile uluslararası alanda akredite eğitimimizle bölgenin en önemli eğitim ve sağlık üssü Trakya Üniversitesi önemli bir iş birliğine gidiyor. Öğrencilerimiz, lisans ve uzmanlık dönemlerinde üniversitemizden uluslararası standartlarda aldıkları tıp eğitimlerini Eğitim Aile Sağlığı Merkezi aracılığıyla tüm halkımıza sunacaklar. Tüm Edirneliler, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri gibi öğrenci ve asistanlarımız da halkla iç içe olarak sağlık hizmetlerinin bir parçası olacaklar. Böylelikle deneyim elde ederlerken aynı zamanda daha donanımlı aile hekimi uzmanı olarak yetişecekler. Herkesin büyük kazanımlar elde edeceği böylesi önemli bir iş birliğini hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Edirne'mize, ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım da Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nin, üniversite ve Sağlık Bakanlığını bir araya getirmesinin yanı sıra hem üniversite hem de aile hekimliği açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek, merkezin bölgede öncü olacağına inandığını belirtti.

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