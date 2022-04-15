Keşan'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 4 kişi yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Çalışmalarda aranması olan 4 şahıs yakalanırken, toplamda 9 bin 747 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirdi. 115 personelin katıldığı uygulamalarda toplamda 709 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan A.F. ile yine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranması bulunan E.E. isimli bir şahıs üzerinde 1.09 gr eroin ile yakalanırken, aynı zamanda hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. ve H.K. isimli şahıslar da yakalanarak işlem yapılmak üzerinde adli makamlara teslim edildi.

Uygulamaların bir diğer ayağında ise trafik uygulamaları yapıldı.

Ağırlıklı olarak motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde 72 araç sorgusu yapıldı ve kask ve koruyucu ekipmanı olmayan ve diğer eksikliği bulunan 6 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 9.747 TL trafik para cezası uygulandı, aynı zamanda 2 adet motosiklet trafikten men edilerek Yediemin otoparkına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.