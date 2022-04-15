Bahçede bulunan kırmızı orman karıncası yuvası, korumaya alındı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bir bahçede bulunan kırmızı orman karıncası yuvası, koruma amacıyla tel örgüyle çevrildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü´nden yapılan açıklamaya göre, doğaya duyarlı bir kişi, Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçede karınca yuvası olduğunu bildirdi. Bahçeye giden ekipler, kırmızı orman karıncalarına ait olduğunu belirledikleri yuvayı tel örgüyle çevirerek koruma altına alındı. Tel örgünün üzerine yuvayla ilgili bilgilendirici yazı asıldı.

Bilimsel adı `Formica pratensis´ olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor. Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor. Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor. Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-04-15 12:16:10



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