Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri saat 16.00 sıralarında Çavusbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak üzerinde yaptığı şok uygulamalarda şüphe üzerine durdurduğu E.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Yapılan inceleme sonucu kullanmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.