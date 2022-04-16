En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’nin Enez ilçesinde Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Enez Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yarım asırlık hikayenin gerçek olduğu belirtildi. Saros Körfezi’nin incisi Enez’in uluslararası sulara açılacağı ifade edilen açıklamada, "2021 yılı Ekim ayı içerisinde çalışmalarına başlanan Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı. Edirne Valiliği uhdesinde rıhtım inşaatının tamamlanmasına binaen üstyapı çalışmalarına hız verildi. Kısa sürede Enez Deniz Gümrük Kapısı üstyapı çalışmalarının da tamamlanması planlanmaktadır. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde uluslar arası deniz seferlerine başlanılması öngörülmektedir. Serhat şehrimiz Edirne’mize ve Saros Körfezi'nin incisi şirin ilçemiz Enez’e bir kez daha hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.