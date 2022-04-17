Ramazan davulcuları ilk bahşişlerini topladı

Edirneli davulcular, maniler eşliğinde sahura kaldırdıkları mahalle sakinlerinden Ramazan Ayı'nın 15'i olması nedeniyle bahşiş topladı.



Edirne'de soğuk, sıcak demeden Ramazan ayı boyunca sokak sokak gezerek mahalle sakinlerini sahura kaldıran davulcular, bu kez de Ramazan ayının 15’inci gününde bahşiş toplamak için sokaklardaydı.



Görev yeri olan mahallelerinde maniler eşliğinde kapı kapı gezerek bahşiş toplayan davulculardan Ceyhun Zurnacı, ramazan davulculuğunun dedesinden kalan bir meslek olduğunu söyledi. Yağmur çamur demeden Ramazan ayı boyunca her gece vatandaşları sahura kaldırdığını anlatan Zurnacı, bugün ilk bahşişlerini topladığını ifade etti.

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