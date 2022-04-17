Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen A.E., İ.S., B.K. ve A.E.'nin, FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E., İ.S. ve B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-04-17 12:44:23
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