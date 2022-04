İpsala'da öksüz ve yetim çocuklar iftar yemeğinde bir araya geldi

Dünya Yetimler Günü nedeniyle Edirne’nin İpsala ilçesinde İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz ve yetim çocuklara iftar yemeği verildi.

Dünya Yetimler Günü nedeniyle Edirne’nin İpsala ilçesinde İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz ve yetim çocuklara iftar yemeği verildi. İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar’ın yaptığı duanın ardından oruçlar açıldı. İftardan sonra öksüz ve yetim çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Güngör, yaptığı konuşmada, “Kıymetli çocuklarımızı sadece bugün için değil her daim hatırlayarak çocuklarımızın her zaman devlet olarak yanındayız, onların her alanda başarılı olmalarını arzu ediyoruz . Bu mübarek ayda da çocuklarımıza göstereceğimiz ilgi belki de hayırların en güzeli olacak diye düşünüyorum" dedi.

Öksüz ve yetim çocuklar adına verilen iftar yemeği programı, Kaymakam ve beraberindekiler tarafından İpsala Kaymakamlığınca alınan hediyeler çocuklara verilmesi ile son buldu. Verilen hediyelerden mutlu olan çocuklar teşekkürlerini ilettiler.

