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Atalarının izinde Saraybosna’dan Çanakkale’ye yürüyorlar Kardeşlik çağrısını yineleyerek yola çıkan gönüller, 30 bin asker için yürüyor

İHA

Bosna Hersek'ten, 'Atalarımızın izinde SaraybosnaÇanakkale yürüyüşü' çerçevesinde yola çıkan 21 gönüllü Keşan'a ulaştı. Çanakkale Savaşları'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çağrısıyla cepheye ulaşmak için yola çıkan 30 bin gönüllü askeri temsil eden yürüyüşçüler, "Bu kardeşlik çağrısını yeniledik. Türkiye'nin tek başına olmadığını her zaman gönül coğrafyasından insanların olacağını tüm dünyaya anlatmak istedik" dedi.

Atalarının izinde Saraybosna’dan Çanakkale’ye yürüyorlar Kardeşlik çağrısını yineleyerek yola çıkan gönüller, 30 bin asker için yürüyor

Bosna Hersek'ten, ‘Atalarımızın izinde SaraybosnaÇanakkale yürüyüşü’ çerçevesinde yola çıkan 21 gönüllü Keşan'a ulaştı. Çanakkale Savaşları'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çağrısıyla cepheye ulaşmak için yola çıkan 30 bin gönüllü askeri temsil eden yürüyüşçüler, "Bu kardeşlik çağrısını yeniledik. Türkiye’nin tek başına olmadığını her zaman gönül coğrafyasından insanların olacağını tüm dünyaya anlatmak istedik" dedi.
Bosna Hersek’ten gelen Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İpsala Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden gönüllüler, daha sonra taşıdıkları Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Keşan’a ulaştı. Gönüllüler, Keşan’da Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Doğa ve Spor (SARDOS) Derneği Başkanı Faruk Eker ve dernek üyelerince karşılandı. Daha sonra ise yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne geçildi. Grubu burada AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan karşıladı.
Yürüyüş hakkında konuşan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yürüyüş koordinatörü Abdülhamit Bolat 15 yıldır Bosna Hersek'te olduğunu ve buradaki nüfusla aralarında gönül bağı oluştuğunu belirterek, Srebrenitsa yürüyüşleri sırasında Zamanın Şahitleri Derneği Başkanı Muhammed Papic’le de bu şekilde karşılaştıklarını söyledi.
Türkiye için de bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Bolat, "Kendisiyle burası neresi olabilir diye görüştüğümüzde Çanakkale olabileceğini söyledim. Çanakkale’yi araştırdı ve 1 hafta sonra geldiğinde dedi ki ‘benim dedem Çanakkale gazisiymiş’. Bu şekilde bilinmeyen çok fazla torunlar, dedeler var. Bu projeye başladığımızda şunu öğrendik, Osmanlı 1 haftada bir cuma hutbesiyle kendi mülkünde olmayan 30 bin gönüllü askeri toplayabilmiş. Çanakkale’ye gelmiş bu 30 bin insan. Gerek Sırp, gerek Hırvat, gerek Arnavut, gerek Boşnak. Bu sadece İslami bir çağrı değil, bu bir kardeşlik çağrısıydı. Şu anda bizde bir kardeşlik çağrısı yaptık Bosna Hersek’te. Aramızda hem Sırbistan’dan, hem Bosna Hersek’ten Müslüman olanlar da, gayrimüslim olanlarda var. Bu bir kardeşlik çağrısıydı. Bu kardeşlik çağrısını yeniledik. Türkiye’nin tek başına olmadığını her zaman gönül coğrafyasından insanların olacağını tüm dünyaya anlatmak istedik. Yürüyüş organizasyonumuz Aliye İzzet Begoviç’in kabrinden dualarla başladı. Daha sonra Novi Pazar’a, oradan da İpsala’ya otobüsle geldik. İpsala’dan da yürüyerek gelerek Keşan’a geldik. 24 Nisan’da Çanakkale Kara Savaşları’nı anma programına katılacağız. Ertesi günde 57’inci Alay’a saygı yürüyüşüne katılacağız” dedi.
Zamanın Şahitleri Derneği Başkanı Muhammed Papic ise organizasyonda kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, “Saray Bosna Büyükelçisi’ne çok teşekkür ederim. Hem yönlendirmeleri hem de umudumuzun kırıldığı yerlerde bize tekrardan destek vermesi bizim için oldukça umut verici bir şeydi. Gerek Keşan Belediyesi, gerek Kızılay, gerekse Konya Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi’ne bize yapmış oldukları desteklerinden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Boşnak arkadaşlarımız bu organizasyonda olabildiğince minimum maliyetle gelebilmeleri için bu kurumların bize büyük destekleri oldu. Asıl amacımız 21 kişiyle başladığımız bu organizasyonu önümüzdeki senelerde daha yüksek kişi sayısına ulaştırmak. Ondan sonraki senelerde de torunları buraya getirme amacımız var” diye konuştu.
SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker de rota konusunda kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.
Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, bu akşam Keşan’da konakladıktan sonra yarın sabah Çanakkale Şehitliği’ne doğru yola çıkacak.

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