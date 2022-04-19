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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.
İpsala ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.´nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi Ş.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan Ş.U.'nun işlemleri sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2022-04-19 19:10:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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