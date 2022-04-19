İpsala'da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi İpsala’da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.’yi yakaladı. FETÖ zanlıları gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.