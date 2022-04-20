Edirne, 3 büyük motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne, 3 büyük motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak

DHA

Edirne, 3 büyük motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonuyla 21 22 Mayıs tarihlerinde Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı (TMF) Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nı da Edirne'de gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Z kuşağının birebir hayran olduğu bir ekstrem sporla izleyicinin karşısına çıkıyor olacağız. Yüz binlerce kişinin katılımıyla bunu taçlandırmış olacağız" dedi.
Edirne'de yapımı Aralık ayında biten Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi, 21-22 Mayıs'ta Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Edirne Valiliği organizasyonunda aynı anda gerçekleştirilecek 3 büyük şampiyonayla kapılarını açacak. Merkezde, 2 gün boyunca düzenlenecek Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası için geri sayım sürerken, kentteki Devecihan Kültür Merkezi'nde de tanıtım toplantısı yapıldı. Sunuculuğunu, Ersin Düzen gerçekleştirdiği toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve davetliler katıldı.
UÇAR: EDİRNE'YE YENİ BİR SPORTİF PENCERE AÇMIŞ OLACAĞIZ
TMF Başkanı Uçar, Edirne'de yapılan motor sporları merkezinde çok büyük bir emek olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'de bu kadar imkan sahibi iller varken, bu kadar farklı popülasyona sahip iller varken, bugün burada bu müjdeyi Edirne'den veriyoruz. Burada en iyisini yapmak için gayret gösteriyor olacağız. Bizim yaptığımız her bir organizasyon ulusal ve uluslararası organizasyonlar olarak ikiye ayırdığımızda her bir ulusal organizasyonumuz 12 milyon liralık reklam bedeli içeriyor. Boyutuna göre ve uluslararası kapasitesine göre de 200-220 milyon Euro'luk  bir tanıtıma da tekabül edebiliyor. Dünya Motokros Şampiyonası'nı bu şehirde yaptığımız zaman Brezilya'da Google'da veya herhangi bir arama motorunda Edirne yazıp aradığınızda Dünya Motokros Şampiyonası ve Edirne olarak çıkacak inşallah. Bir başka, sportif bir pencere açmış olacağız buraya. Z kuşağının birebir hayran olduğu bir ekstrem sporla izleyicinin karşısına çıkıyor olacağız. Yüz binlerce kişinin katılımıyla bunu taçlandırmış olacağız" dedi.
GÜRKAN: EDİRNE MOTOKROSUN BAŞKENTİ OLACAK
Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Edirne'nin motokrosun başkenti olacağını söyledi. Gürkan, "Edirne'ye anlatmaya tanıtmaya gerek yok, bütün dünya biliyor ama şehirleri geleceğe taşımak istiyorsanız sadece yollar, binalar, apartmanlarla bu iş olmuyor. Kültürle, sanatla ve sporla şehirleri geleceğe taşıyorsunuz. Sayın valimizin gelecek vizyonuyla ortaya koyduğu, Motokros Federasyonumuzun istek ve azmiyle bu noktaya geldik. Kuşkusuz kent yönetimleri bir bütün. Yüreğimizle bu işin destekçisiyiz, her türlü katkıyı, desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Edirne artık bir anlamda günümüzün vizyonuyla motokrosun da başkenti olacak. Edirne bir çok konuda olduğu gibi yine liderliğini sürdürecek ve Türkiye'nin en iyi pisti bu olacak, her şeyimizle varız, var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  
CANALP: Karada, havada ve suda en büyük edirne olacak
Edirne Valisi Ekrem Canalp de motor sporları merkezinin çok değerli bir yatırım olduğunu ifade etti. Canalp, "Motokros da bizim için sporla turizmin iç içe geçtiği bir aktivite alanıdır. Dünya'da 2 milyar insanın takip ettiği bir spor dalıdır. Çok değerli bir yatırımdır. Buraya karavan kamp alanı yapacağız ve hemen bununla beraber de çadır kamp alanı yapacağız. Dolayısıyla bu spora gönül vermiş insanlar kendi karavanlarıyla, çadırlarıyla Edirne'ye geldiklerinde burada kendi konaklama imkanlarıyla beraber burada bulunma imkanı yaşayacaklar" şeklinde konuştu.
"KARADA, HAVADA VE SUDA EN BÜYÜK EDİRNE OLACAK"
Edirne'de su sporları merkezi ve sportif havaalanı yatırımlarının da olduğunu hatırlatan Vali Canalp, "Sportif havaalanı yapıyoruz, bununla birlikte havada en büyük Edirne olacak. Dört dörtlük dünya standartlarında bir motokros pisti yapıyoruz, karada da en büyük Edirne olacak. Uluslararası su sporları merkezi yapıyoruz, bu bittiğinde suda da en büyük Edirne olacak. Havada, karada, suda en büyük Edirne olacak" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Federasyon Başkanı Uçar'ın konuşması
Belediye Başkanı Gürkan'ın konuşması
Vali Canalp'in konuşması
Toplantıya katılanların toplu fotoğraf çekilmesi
 DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-04-20 14:05:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü ...
İş yerinin tabelasında mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER İş yerinin tabelasında mahsur kalan kediyi kurtarmak ...
Uzunköprü’de 40 Hadis Ezber Okuma yarışması
YEREL HABERLER Uzunköprü’de 40 Hadis Ezber Okuma yarışması
Türkiye’de bir ilk olan TESİAD Erasmus projesinin tanıtım toplantıları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk olan TESİAD Erasmus projesinin ...
Edirne'de buğdayın kilosu en yüksek 5 lira 483 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğdayın kilosu en yüksek 5 lira 483 ...
Edirne'de hastane afet planı tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de hastane afet planı tatbikatı yapıldı
Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergâhı değişti
YEREL HABERLER Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergâhı değişti
Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan’da yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan’da ...
Uluslararası Edirne Maratonu´nun parkuru değişti
YEREL HABERLER Uluslararası Edirne Maratonu´nun parkuru değişti
Edirne aynı anda 3 motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Edirne aynı anda 3 motokros şampiyonasına ev ...
Trakya'da barajlar doldu, toprak suya doydu
YEREL HABERLER Trakya'da barajlar doldu, toprak suya doydu
Polis ekipleri mahallelerde bilgilendirici broşür dağıttı
YEREL HABERLER Polis ekipleri mahallelerde bilgilendirici broşür ...
İpsala'da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER İpsala'da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi ...
Atalarının izinde Saraybosna’dan Çanakkale’ye yürüyorlar Kardeşlik çağrısını yineleyerek yola çıkan gönüller, 30 bin asker için yürüyor
YEREL HABERLER Atalarının izinde Saraybosna’dan Çanakkale’ye ...
Bosna Hersek'ten şehitlere saygı için Çanakkale Şehitliği´ne yürüyorlar
YEREL HABERLER Bosna Hersek'ten şehitlere saygı için Çanakkale ...
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine yeni görev
YEREL HABERLER Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine ...
Dünya Romanlar Günü’ne özel “Önce İnsan” sergisi açıldı
YEREL HABERLER Dünya Romanlar Günü’ne özel “Önce İnsan” sergisi ...
Edirne'de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, geri ittiği iddiası
YEREL HABERLER Yunan güvenlik güçlerinin 12 Afgan göçmeni darbedip, ...
Vali Canalp: Edirne uyuşturucu yakalamada Türkiye birincisi
YEREL HABERLER Vali Canalp: Edirne uyuşturucu yakalamada Türkiye ...
Keşan´da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Keşan´da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.