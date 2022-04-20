Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergâhı değişti

– 8 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Uluslararası Edirne Maratonu başlangıç ve bitiş güzergâhında Selimiye Meydan düzenlemesi çalışmaları sebebiyle değişiklik yapıldı.

Edirne’de 8 Mayıs 2022 günü düzenlenecek olan Uluslararası Edirne Maratonunun koşu parkuru bu yıl Selimiye Camii meydan düzenlemesi nedeniyle Karaağaç Lozan Anıtı'nda gerçekleşecek. Edirne’de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla düzenlenecek olan Uluslararası Edirne Maratonunun yeni güzergahı Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Lozan Anıtında başlayarak Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgeden dönüş sağlanacak. Ayrıca 21 kilometre koşacak sporcular ise Lozan Anıtından başlayarak Selimiye Camii çevresinde dönüp tekrar başlangıç noktasına gelerek yarışı bitirebilecekler.



Akdağ: “Selimiye Meydanı çevre düzenlemesi nedeniyle parkur değişti”

Edirne yılı olması dolayısıyla toplamda 1022 sporcunun katılım sağlayacağını belirten Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Önder Akdağ, “Bugün burada 8 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun son güncellemeleri için bir aradayız. Maratonun kayıtlarını kapatmıştık fakat yoğun talep ve ilgi üzerine 7 günlük bir kayıt süresi açtık. Bütün atletler Pazarkule Sınır Kapısından çıkarak sembolik geçişi yaptıktan sonra geri dönüyorlar. 10 kilometre ve 21 kilometre koşanlar Pazarkule’den dönüşte Lozan Caddesi'nden koşarak Edirne istikametine gidiyorlar. 10 kilometre koşan sporcular Protokol Evi’nin olduğu bölgeden tekrar Lozan Anıtı’na geri dönüş sağlayarak parkuru tamamlamış oluyorlar. 21 kilometre koşanlarsa yine maratonumuzun var olan parkurundan çarşı istikametine Selimiye’ye koşarak Selimiye’nin etrafında 1 tur attıktan sonra yine başlangıç noktasına gelerek bitişe ulaşmış oluyorlar. Parkur güncellemesi hem maratonun derecesi açısından hem de katılan her sporcunun Pazarkule’de ülkeye girişteki Türkiye tabelasıyla fotoğraf vermesi açısından da önemliydi. Böylece bu da gerçekleşmiş olacak. 2022 Edirne yılı biz 1022 atletle bu yıl organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 1022 ve hedefimiz olacak ama daha fazlası için kontenjanımız olmayacak. Bu sene ciddi anlamda yabancı atlet katılımı da var. Şu anda 150’ye yakın yabancı atlet kayıtlı. Balkan ülkelerinden ağırlığı Yunanistan ve Bulgaristan kişiler bunlar ve doğal olarak çok renkli bir etkinlik olacak” ifadelerini kullandı.

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