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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de hastane afet planı tatbikatı yapıldı

İHA

Edirne'de hastane afet planı tatbikatı yapıldı

Trakya Üniversitesi Hastanesinde, deprem sonrası kurtarma ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) tarafından, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde deprem ve diğer acil durumlarda yapılacaklar konusunda bir tatbikat düzenlendi. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis Ekibi, Trakya Yangın Söndürme, Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amirliği ile Trakya Üniversitesi Hastanesi görevlileri katıldı.
Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Taş ve Hastane Acil Durum ve Afet Yönetim Birimi tarafından koordine edilen tatbikatta, bir deprem ya da afet durumunda yapılması gereken müdahalelerin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi ve afetten etkilenen çalışanların güvenli bir bölgeye nakillerinin sağlanması amaçlandı. Belirli aralıklarla hastane çalışanlarının eğitilmesi ve yaşanacak bir afet durumuna karşı farkındalığın artırılmasına yönelik düzenlenen tatbikat, Trakya Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümü ile Patoloji Laboratuvarı ve Arşiv birimlerinde gerçekleştirildi.
Senaryo gereği Saros Körfezi civarında yaşanan depremde ilk olarak sarsıntı esnasında tüm çalışanlar mevcut bulundukları alanda ÇökKapanTutun yöntemini uyguladılar. Güvenlik personelleri, çalışanlar ile hasta ve hasta yakınlarının paniğe kapılmamaları için duyurular yaptılar. Halk Sağlığı Bölümü ile Arşiv çalışanlarının tahliyesi sonrası AFAD ekipleri tarafından Patoloji Laboratuvarı’nda kimyasal sızıntı ihtimaline karşı ölçüm yapıldı ve bina içerisinde kalan çalışanları kurtarma operasyonu başlatıldı. UMKE, AFAD ve Trakya Üniversitesi Hastanesi Kurtarma ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonları sonrası afetten etkilenen çalışanlara hastane bahçesinde kurulan sağlık çadırlarında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler yapıldı.
Meydana gelecek bir deprem ihtimalinde olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikat, tüm birimlerden raporlar taleplerinin ardından son durum değerlendirmesi yapılarak son buldu.

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