Edirne'de buğdayın kilosu en yüksek 5 lira 483 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 483 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 483 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören bazı ürünler ise şu şekilde görünüyor:

“Buğdayın kilogramı en düşük 4,989 TL en yüksek 5,483 TL, Arpanın kilogramı en düşük 4,844 TL en yüksek 4,844 TL ve Ayçiçek kilogramı en düşük 12,727 TL en yüksek 12,727 TL.”

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