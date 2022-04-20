Türkiye’de bir ilk olan TESİAD Erasmus projesinin tanıtım toplantıları gerçekleştirildi

Nitelik, amaç ve çerçevesi bakımından Türkiye’de bir ilk olan Türkçenin Öğretimi TESİAD Erasmus artı KA108 Staj Konsorsiyumu Projesi’nin tanıtım toplantıları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinden Ali Erhan Konuk’un proje yazarı olduğu ve Merkez Erasmus Ofisi koordinatörlüğünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla iş birliğiyle hayata geçirilen projede Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin yararlanması ve Türkçenin yabancı dil olarak tüm Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde öğretilmesi hedefleniyor.

İlk Bilgilendirme Toplantısı Eğitim Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği öğrencilerine yönelik düzenlenen TESİAD Erasmus artı Staj Projesi Bilgilendirme Toplantısı, 1417 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dış İlişkiler Merkezinden proje yazarı Ali Erhan Konuk ve Öğr. Gör. Müge Atakan’ın yürüttüğü toplantılara Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Konuk birim sorumlusu olarak katıldı.

Toplantıların ilk bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Konuk, proje çerçevesinde stajın amacı hakkında bilgi verdi. İkinci kısımda Öğr. Gör. Müge Atakan, Erasmus artı staj hareketliliği ile ilgili, üçüncü kısımda ise proje yazarı Ali Erhan Konuk projeyle ilgili ayrıntılı bilgiler vererek başvuru yapmayı planlayan öğrencilere önerilerde bulundu.

Toplantı sonunda sorucevap bölümünde proje yazarı Ali Erhan Konuk ve Öğr. Gör. Müge Atakan toplantıya katılan öğrencilerin sorularını cevapladı. İkinci toplantı Sosyal Bilimler Enstitüsü Ev Sahipliğinde Çevrim İçi Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün 40. yıl etkinlikleri çerçevesinde ev sahipliği yaptığı TESİAD Erasmus artı KA108 Staj Konsorsiyumu Projesi Tanıtım Toplantısı’na Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı lisansüstü programlarında eğitim alan öğrenciler katıldı.

Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda Öğr. Gör. Müge Atakan tarafından “Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi” çerçevesinde oluşturulan TESİAD Erasmus artı staj projesinin önem ve amacına, öğrencilere akademik bakımdan sağlayacağı faydalar ve imkânlara değinildi.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan TESİAD Erasmus artı projesi hakkında genel bilgilerin yanında başvuru koşulları, yöntemi, staj yapılabilecek kurumlar, hareketliliğin gerçekleştirilebileceği tarihler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin soruları yanıtlanarak ve gelecekte iş imkânı sağlayacağı, kariyer planlamalarına katkı sunacağı düşünülen projeye başvuru yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

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