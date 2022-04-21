Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobil, sulama kanalına uçtu. Araçta bulunamayan sürücü İbrahim Çakır için arama çalışması başlatıldı.

Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişinde bulunan sulama kanalında, bir otomobilin ters döndüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobili kullandığı belirtilen İbrahim Çakır için jandarma ekipleri karada, AFAD ekipleri ise kanalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-04-21 12:14:22



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