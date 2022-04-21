Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirnenin İpsala ilçesinde sulama kanalına uçan otomobillin sürücüsü İbrahim Çakır´ın cansız bedeni aracının içerisinde bulundu. Araç vinçle kanaldan çıkarılırken, Çakır´ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-04-21 12:39:03



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