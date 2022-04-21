Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

ÖTV, hangi 'cep'i nasıl etkileyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi Ş.U. tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 2 gün önce Meriç ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ş.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Ş.U., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-04-21 13:36:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.