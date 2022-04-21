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Selimiye Camisi'nin meydan düzenleme projesinde sona gelindi

DHA

Selimiye Camisi'nin meydan düzenleme projesinde sona gelindi


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi Meydanı Düzenleme Projesi çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Bana duyum olarak gelen bilgi, burada bayramdan önce bir açılış yapılacağı. İş ortağımızla beraber resmi olarak geldiğinde değerlendireceğiz. Ama burası açılışa hazır aslında" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, projesi Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan ve finansmanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan Selimiye Meydanı Düzenleme Projesi'nde sona gelindiğini söyledi. Başkan Gürkan, projenin birinci etap ihalesinin 11 Mayıs 2022 tarihinde dolacağını belirterek, ikinci etap çalışmalarının da mezar taşı sergileme alanı ve Yemiş Kapanı Hanı´nda devam ettiğini söyledi. Ramazan Bayramı´nda önce Selimiye Meydanı´nın açılış töreninin düzenlenebileceğini ifade eden Gürkan, projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında planlanan Mezitbey Hamamı, Havlucular Hanı ve bölgede bulunan iş yerlerinin dış cephe onarımlarının yapımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Gürkan, beşinci etapta ise meydanda Edirne Belediyesi tarafından işletilecek 4 kafeterya ve 3 ayrı tuvalet bulunacağını söyledi.
Başkan Gürkan, Selimiye Meydanı Düzenleme Projesi yapımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talep edildiğini belirterek, "Talep Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi, Sayın Bakan bana iletti, protokolümüzü yaptık. Burada 2 tane ayrı ihale yapıldı; birinci etap, ikinci etap ihale. Birinci etap ihalenin süresi 11 Mayıs´ta doluyor. Birinci etaptaki işler de hemen hemen bitti. İkinci etaptaki işlerin de bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Mesela mezar taşları sergileme alanı devam ediyor ama Yemiş Kapanı Hanı bitmek üzere" dedi.
'BAYRAMDAN ÖNCE AÇILIŞ YAPILABİLİR'
Ramazan Bayramı´ndan önce Selimiye Meydanı´nda açılış töreni düzenlenebileceğini söyleyen Gürkan, şunları söyledi:
"Bana duyum olarak gelen bilgi, burada bayramdan önce bir açılış yapılacağı. İş ortağımızla beraber resmi olarak geldiğinde değerlendireceğiz. Ama burası açılışa hazır aslında. Burada henüz başlamamış, devam edecek olan üçüncü ve dördüncü etaplar var. Ona, finansı sağlayan kurum olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karar verecek. Onlar finans bulamazsa da süreç içerisinde Edirne Belediyesi olarak biz yaparız. Üçüncü etapta hemen karşımızda bulunan Mezitbey Hamamı ve yanındaki Havlucular Hanı´nın çatı ve dış cephe iyileştirmeleri var. Oranın rölevelerini Koruma Kurulu onayladı. Şimdi uygulama projeleri çiziliyor. Dördüncü etapta da orduevinden başlayarak Halk Eğitim Merkezi'ne kadar olan yolun sağ cephesinde kalan tüm dükkanların cephe iyileştirmeleri var. Bu finans işi. Şu anda niyet aşamasında. Umarım olur ve Selimiye tüm etrafıyla beraber bir bütün halinde olur."
KAFE İLE TUVALETLERİ BELEDİYE İŞLETECEK
Gürkan, projenin beşinci etabında ise meydanda kurulacak kafeterya ve tuvaletler olduğunu belirterek, "Beşinci aşamada da biz, Selimiye´ye çıkarken solda olan 3-4 dükkanımızın cephe iyileştirmelerini ve doğramalarını yapmayı planlıyoruz. Kompleks bir şekilde Selimiye´nin etrafı tamamlanmış olacak. Burada, mezar taşlarını sergileme alanının bitmesiyle beraber 4 tane kafeterya olacak. Oturma alanları, Turizm Zabıta Bürosu, Turizm Danışma Merkezi, video salonu olacak. Gelen vatandaşlar Edirne ve Selimiye´nin sunumlarını izleyecekler. Edirne´ye özgü el sanatlarının tanıtıldığı masalar olacak. Tuvaletler olacak. Belediyenin yanındaki alanda bir tuvalet var. Selimiye´nin ana girişinin karşısında abdesthane ile beraber büyük bir tuvalet var. Halk eğitimin karşısında bir tane tuvalet var. Bunların ve kafeteryaların işletmesini belediye yapacak. Onları kiraya vermeyeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne UĞUR AKAGÜNDÜZ
2022-04-21 15:05:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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