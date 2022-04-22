Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D., Ş.D. ve F.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İpsala ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde de 2 şüpheli yakalandı. Jandarmaya teslim edilen A.Ö. ile A.Y.'nin, FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-04-22 12:29:35



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