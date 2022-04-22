2 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi

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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye kontrolü gerçekleştirdiği esnada 2 kişiyi fark ederek destek ekibe haber verdi. Destek ekibinin gelmesiyle yakalanan 2 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Yakalanan A.Ö. ve A.Y.'nin FETÖ ile bağlantılarının olmasının anlaşılması üzerine nöbetçi savcıya bilgi verilerek savcının talimatı ile her 2 şahıs gözaltına alındı.

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