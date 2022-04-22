PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, sınırda görev yapan hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede devriye esnasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi 3 kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan kimlik tespitinde F.D., Ş.D. ve F.K.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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