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Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne’de Ankara havası oynadı Uluslararası “23 Nisan Çocuk Bayramı” kutlaması renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan'dan gelen folklor ekibi ve Edirne'deki Roman Halk Dansları Topluluğu çeşitli yerli ve yabancı müzikler eşliğinde oyunlar oynadı.

Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne’de Ankara havası oynadı Uluslararası “23 Nisan Çocuk Bayramı” kutlaması renkli görüntülere sahne oldu

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan’dan gelen folklor ekibi ve Edirne’deki Roman Halk Dansları Topluluğu çeşitli yerli ve yabancı müzikler eşliğinde oyunlar oynadı.
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen müzik toplulukları çeşitli müzikler eşliğinde halk dansları oynayarak doyasıya bir bayram havası yaşattı. Edirne’den de katılım sağlayan Roman Halk Dansları Topluluğu renkli görüntülere sahne oldu. Bulgarların yoğun bir şekilde geldiği Edirne’de kendi yöresel halk danslarını görüp büyük bir ilgiyle izledi. Türk ve Bulgar vatandaşlar Ankara havası müziklerinin ritimlerine dayanamayarak kendilerini oyun havasının içinde buldu.
Etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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