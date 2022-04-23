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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı” gerçekleştirildi

İHA

“Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı” gerçekleştirildi

Dünyanın her yerindeki Osmanlı ve Türk mirasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER), “Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı” düzenledi.
Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen “Kültürel ve Tarihi Miras Çalıştayı” Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsü (TIACE) ve Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği'nin katkılarıyla Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi’nde gerçekleştirildi. OSMER’in pandemi sonrası gerçekleştirdiği ilk yüz yüze etkinliğine Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Burcu Özgüven, Edirne Kültür Müdürü Kemal Soytürk, OSMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez ile mimarlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Trakya Üniversitesinin kuruluşunun 40.yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Çalıştay, OSMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Burcu Özgüven’in açılış konuşmaları ile başladı.
Çalıştayın ilk günü düzenlenen panelin sabah oturumunda Taşkent Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Öğr. Üyesi Nilufar Tukhboeva Özbekistan kentlerinde korunan mimari eserler, Otabek Abdurrazzoqov Özbekistan’da Türk mimarisinin koruma çalışmaları, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. A. Gülçin Küçükkaya Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi bina tipleri ve Trakya Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Banu Gökmen Erdoğan Edirne’deki vakıf eserleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.
Panelin öğleden sonraki oturumunda Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin restorasyon proje müellifi Yüksek Mimar Acar Avunduk tarafından özel bir sunum yapıldı. Selimiye Camii rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dair ayrıntılı bir sunum yapan Acar Avunduk, dört yıl süren projenin saha ve çizim aşamaları hakkında bilgi verdi.
Programda tartışma ve sorucevap bölümünün ardından Prof. Dr. Burcu Özgüven, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez ve Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergüden tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Çalıştay, ikinci gününde Edirne’deki Osmanlı mirasının yerinde incelendiği alan gezileri ile devam etti.

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