Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin lira ceza

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Tayyip Akalın Caddesi´ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığını belirledi. Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 6 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 800 liraya el koydu. Kumar oynayan 6 kişiye `Kabahatler kanununa muhalefet´ suçundan toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri mesul müdürü H.Ş. hakkında ise `Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-04-23 13:13:15



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