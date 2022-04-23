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Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

DHA

Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı


Ali Can ZERAYMehmet YİRUNRuhan YALÇINÜnsal YÜCELUğur AKAGÜNDÜZ-Şafak TAŞOYARNuri ÇAĞLAR/EDİRNE, (DHA)23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trakya'da coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, çocuklar doyasıya eğlendi. 
Edirne´de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende kurulan stantlarda spordan sanata, resimden müziğe, çocuklar hünerlerini sergiledi. Kutlamalarda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarları Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri konser verdi. Konserin ardından beraberindekilerle stantları gezen Vali Canalp, çocuklarla masa tenisi oynadı. Kutlamalar çocukların düzenlediği etkinliklerle devam etti. 
TEKİRDAĞ'DA TBMM'NİN KURULUŞU CANLANDIRILDI
Tekirdağ'da kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından sahil dolgu alanındaki Amfi Tiyatro'da devam etti. Kutlamalara Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrenciler, gösterilerde TBMM'nin kuruluşunu canlandırıp, halk oyunları gösterileri sundu. Minikler, kutlamalarda müzikler eşliğinde doyasıya eğlenirken, yoğun katılım gösteren vatandaşlardan alkış aldı.
SMA'LI ESER, TEKERLEKLİ SANDALYEDE DANS ETTİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlamalar Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda Vali Şenol Engin İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi SMA hastası Eser Şen´in, öğretmeni Nilüfer Özdemir ile birlikte yaptığı tango alkışlandı. Danstan sonra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve eşi Hediye Sarılı, Eser Şen ve öğretmenini tebrik etti.
KIRIM TATAR TÜRKLERI COCUKLARI DOYASIYA EGLENDI
Kırklareli'de resmi 23 Nisan kutlamalarının dışında Rusya´nın savaş açtığı Ukrayna'dan gelen ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan 120 çocuk için de kutlama yapıldı. Çocuklar, '23 Nisan' yazılı pastayı kestikten sonra, yüz boyama, kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme yarışmalarıyla doyasıya eğlendi. Valilikten yapılan açıklamada, "Misafir ettiğimiz soydaşlarımız Kırım Tatar Türkleri ve Ukraynalı çocuklarımızı misafir ettiğimiz KYK Şemsettin Sami Öğrenci Yurdunda da kutlama gerçekleştirdik. Ülkelerinden ve evlerinde uzaktaki mazlum çocuklarımız 23 Nisan etkinliklerinde doyasıya eğlenerek, bayram coşkusu ile savaşın kötü anılarından uzaklaştılar. Savaşların olmadığı tüm çocukların sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir dünya dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.
KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR
Edirne'nin Keşan ilçesinde kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kortej ile belediye bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne gidilmesiyle başladı. Çocuklar adına konuşma Raşit Efendi İlkokulu öğrencisi Nisanur Yücelen yaptı. Ortaokullar arasında yapılan şiir yarışmasında 1´inci olan öğrencilerin eserlerini okumasının ardından ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, İlkokul ve anasınıfı öğrencilerinin çocuk oyunları ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Ünsal YÜCEL-Uğur AKAGÜNDÜZ-Şafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR
2022-04-23 13:43:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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