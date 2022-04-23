Kıraathane denetimine kumar oynarken yakalandılar

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Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Masa başında yakalanan 6 kişiye toplamda 10 bin 914 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde denetimlerini sürdüren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Tayyip Akalın Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneyi kontrol etti. İçeride yapılan incelemelerde bir masanın çevresinde bulunan 6 kişinin 'Yanık' olarak tabir edilen iskambil oyunu oynadıkları ve masa üzerinde de 800 lira olduğu tespit edildi.

Denetimler doğrultusunda iş yeri mesul müdürü H.Ş. isimli şahsa 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli tahkikata başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa ise kişi başı 1819 TL idari para cezası kesildi.

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