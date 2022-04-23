Edirne’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılı Edirne’de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne’nin Saraçlar Caddesinde kurulan stantlarda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk gösterileriyle coşku içinde kutlandı.

Edirne’de birçok okuldan katılım sağlayan öğrencilerin hazırladığı gösteriler canlandırıldı. Gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, etkinlik alan çocukların oyunları ile renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda minik öğrenciler müzik eşliğinde oyun havaları oynarken, veliler ise cep telefonlarıyla çocuklarını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı veliler çocukları sahnede oynarken kendileri de yerlerinde oynayarak eşlik etti.

Törenler çeşitli etkinliklerle kutlanarak devam etti.

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