Öğrencisi olduğu üniversitede konser verdi Kosova Türkleri Milli Bayramı Edirne’de coşkuyla kutlandı

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Kosova Türkleri Milli Bayramı Edirne’de düzenlenen konserle büyük coşku ile kutlandı.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı nedeniyle Edirne’de etkinlik düzenlendi. Etkinlikler Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşı ve Kosova Milli Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlik çerçevesinde Gece Yolcuları müzik grubu sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılım sağlayan öğrenciler ve müzikseverler doyasıya eğlendi.

Büyük bir coşku ile karşılanan konsere İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği Başkanı Gani Şekerci, akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.

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