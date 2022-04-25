Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 1´i tutuklandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen B.M., Y.M., S.P. ve Y.A.'nın, FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.M., S.P. ve Y.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.M. tutuklandı.
Öte yandan güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'yi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen F.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-04-25 11:57:28
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