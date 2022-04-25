Edirne´de radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, `Serdar 7M´ radarıyla tespit edilen teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren `Serdar 7M sahil gözetleme radarı´ tarafından ilçe sahili açıklarında seyir halindeki tekne tespit edildi. Tekneye `KB-5 kontrol tipi´ botla müdahale eden personel, yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 33 çuval içindeki 1 ton kum midyesi ele geçirdi. Tekneye el koyulurken, canlı olduğu belirlenen midyeler de denize bırakıldı. Tekneye müdahale anına ait radar görüntüleri ise Enez Kaymakamlığı´nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Teknede bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2022-04-25 13:59:26
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