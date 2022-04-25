Edirne´de radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi

7 yaşındaydı! "Ne olur bir kez göreyim!"

Yeni bir salgın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, `Serdar 7M´ radarıyla tespit edilen teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren `Serdar 7M sahil gözetleme radarı´ tarafından ilçe sahili açıklarında seyir halindeki tekne tespit edildi. Tekneye `KB-5 kontrol tipi´ botla müdahale eden personel, yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 33 çuval içindeki 1 ton kum midyesi ele geçirdi. Tekneye el koyulurken, canlı olduğu belirlenen midyeler de denize bırakıldı. Tekneye müdahale anına ait radar görüntüleri ise Enez Kaymakamlığı´nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Teknede bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2022-04-25 13:59:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.