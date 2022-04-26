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Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1’i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan Hudut Askerleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakalamıştı. Jandarmaya teslim edilen B.M., Y.M., S.P. ve Y.A.'nın, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenmesi üzerine, Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.M., S.P. ve Y.A., çıkarıldığı nöbetçi Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.M. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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