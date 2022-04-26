Hudut Askerleri PKK şüphelisini sınırda yakaladı

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi terör örgütü PKK şüphelisi olması tespit edilerek tutuklandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken hudut askerlerine yakalanarak, gözaltına alınan 1 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Hudut kartalları, Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede durumundan şüphelenen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden PKK şüphelisi F.K'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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