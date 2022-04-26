Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Meriç ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen H.A., C.E. ve C.A.´nın FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi B.H.´yi yakaladı. Gözaltına alınan B.H.´nin işlemleri sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-04-26 15:42:50
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