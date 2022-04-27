Edirne´de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında aranan N.T.'yi Keşan ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-04-27 15:28:24



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