Selimiye Camii'nde 2 yıl aradan sonra Kadir Gecesi yoğunluğu

Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii başta olmak üzere diğer camiler de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı.

Kovid19 salgını nedeniyle 2 yıldır evlerine kapanan vatandaşlar, bu yıl Ramazan ayında ve özellikle mübarek Kadir Gecesi'nde camilerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışması nedeniyle vatandaşlar kısmi olarak ayrılan bölümlerde namaz kıldı.

"Binlerce Müslüman camilerin yolunu tuttu"

Balkanlar'ın ve Türkiye'nin birçok ilinden binlerce Müslüman, Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Selimiye Camii'ne koştu.

Camilerde toplu namaz kılmanın özlemini çeken vatandaşlar, iftar sonrası Selimiye Camii başta olmak üzere kentte bulunan diğer camilere akın etti.

Kadir Gecesi Programı Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okuması ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerin de söylendiği programda vatandaşlar duygu doku anlar yaşadı.

Programın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte teravih namazı kılındı.

Önceki yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan Selimiye Camii'nde içeride yer bulamayan vatandaşlar cami avlusunda seccadelerini sererek namaz kılarken, bu yıl ise restorasyon çalışmaları dolayısıyla sadece belli alanda namaz kılınabildi.

Yunanistan'dan Selimiye camiine gelen Birsen Karaahmet, her sene Kadir Gecesi Selimiye Camii'ne geldiğini belirterek, "Edirne'yi çok beğeniyorum. İskeçe'den Edirne'ye geldim. Bütün Müslüman âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Namazımızı kıldık şimdi Yunanistan'a dönüyoruz. Kısmetse seneye tekrar geleceğim" dedi

İstanbul'dan Selimiye Camii'ne gelen Hilmi Işık, çok güzel bir ortam içinde olduğunu belirterek, duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Bu sene çok şükür ibadetimizi Selimiye Camii'nde yaptık. Çok güzel ve kalabalık bir ortamdı. Allah gelecek yıl da inşallah tekrarını nasip eder. Çok duygu yüklüyüm, buranın güzelliğine doyamıyorum" açıklamasında bulundu.

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