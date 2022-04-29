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Bulgarlar, Bayramlık alışverişi için Edirne'ye akın etti Salgın öncesine geri dönüldü, Ulus Pazarı'na bayram geldi

İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'deki çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliği yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen vatandaşlar da bayramlıklarını pazardan aldı.

Bulgarlar, Bayramlık alışverişi için Edirne'ye akın etti Salgın öncesine geri dönüldü, Ulus Pazarı'na bayram geldi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'deki çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliği yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen vatandaşlar da bayramlıklarını pazardan aldı.
Kentte her hafta Cuma günü kurulan, yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan Ulus Pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren doldu taştı. Pazar esnafı, turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında salgın nedeniyle tam kapanma süreci yaşanmış, herkes evlerine kapanmıştı. Bu Bayram ise sevdikleriyle bir arada olacak olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar alışveriş için çarşı ve pazarın yolunu tuttu.
ATM ve Postane önlerinde kuyruklar oluştu
Normalleşme süreci ve yeni kararların açıklanması ile birlikte çarşı ve pazarda yoğunluk artarken, tatil öncesi banka ve postane önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, baklavadan, araçlarının benzinine kadar birçok ihtiyacını kentteki esnalardan karşıladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle turlarla Edirne'ye gelen turistler, soluğu sosyete pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarı'nda aldı.
"Yiyecek, içecek, giyim, her şeyimizi Edirne'den alıyoruz"
Bayram alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Ahmet Aslan, "Yiyecek, içecek, giyim, her şeyimizi Edirne'den alıyoruz. minibüsle geldik. Doldurup eve döneceğiz. Ailemiz için bayram alışveriş yapmaya geldik. Bayram için peynir, zeytin ve diğer ihtiyaçlarımızı buradan alıyoruz. Her şey ucuz geliyor. Edirne'yi seviyoruz. Bayram şekeri, baklava da alacağız. Zaten 1 saatlik mesafede olduğu için sabah geliyoruz alışveriş yapıp akşam dönüyoruz" dedi.
Bulgaristan'ın Razgrad şehrinden gelen Özkan Saban, "Bayram alışverişi için Edirne'ye geldik. Burası çok uygun. Parfüm, giyim, çocuklara bayram hediyeleri, baklava aldık. Baya yoğunluk var. Akın akın otobüslerle geliyorlar" dedi.
"Pazarın çok meşhur olduğunu duyuyorduk"
İstanbul'dan Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı'na alışverişe gelen Fatoş Güldem, "Pazarın çok meşhur olduğunu duyuyorduk. Geldik istediğimiz ürünleri bulduk. Alışverişlerimizi yaptık. Kardeşlerimle birlikte geldik. Kardeşimin birisi Alanya'dan geldi. Harika bir gün geçirdik. Edirne mükemmel bir yer herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Bayram için sınır da çok kalabalık"
Bulgaristan'ın Haskova kentinden gelen Ahmet Salı, "Edirne'yi çok seviyorum. Alışverişlerimi buradan yapıyorum. Her hafta geliyoruz. tişört aldım, her şey alıyorum. Bayram için sınır da çok kalabalık. Sabah erkenden geldik. Sabah 07.00'de geldim. Bizim orda fiyatlar çok yüksek. Burada çok uygun olduğu için her zaman geliyoruz" dedi.
Bulgaristan'dan alışverişe gelen Angen Angelova, "İhtiyaçlarımızı Edirne'den aldık. Sabah erken geldik otelde 1 gün kalıp döneceğiz" dedi.
"Ne bulduysak aldık"
Edirne'ye alışverişe geldiklerini belirten Nikola Angelova, gıdadan giyeme kadar her türlü ihtiyacını pazardan aldıklarını söyledi. Aldıklarını taşımakta zorluk çektiklerini söyleyen Angelova, kalabalık nedeniyle zorlansalar da ne bulduysalar aldıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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