Öğrenciler, 'zimem defteri' uygulamasıyla 4 bakkaldaki borçları ödedi



Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ramazan ayında düzenledikleri proje ile Osmanlı döneminden bugüne ulaşan 'zimem defteri' uygulamasını hayata geçirip, dar gelirlilerin 4 bakkaldaki borçlarını ödedi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, zimem defteri (borç defteri) uygulamasını ramazan ayında hayata geçirdi. Okul müdürü Fatih Ot ve öğretmenleri ile birlikte 3 mahallede bakkalları ziyaret eden öğrenciler, 4 bakkalın zimem defterlerini satın alarak topladıkları paraları esnafa verdi. Okul müdürü Fatih Ot, zimem defteri uygulamasının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün 2023 vizyon projeler, değerler ve karakter eğitim projesi çerçevesinde hayata geçirildiğini belirterek, "Bugün gençlerimizle beraber ihtiyaç sahibi ailelerin, çoktandır borçlarını ödeyemeyen ailelerin borçlarını kapatmak üzere Edirne'nin mahallelerindeyiz. İhtiyaç sahibi ailelerin bakkallarda yazdırmış olduğu ve çoktan beri de ödeyemedikleri borçlarını tespit ettik. Çocuklarımız da kendi harçlıklarından biriktirdikleri bakiyelerle ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Burada 3 taraf sevindi. Hem borcu olan insanlar, hem bakkallar, hem de çocuklar sevindi. Hem de yaparak ve yaşayarak bir eğitim imkanı buldular. Hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir tecrübe edindiklerini düşünüyoruz" dedi.

`GENİŞLEYECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİK´

Müdür Fatih Ot, "Biz aslında projenin bu kadar genişleyeceğini çok tahmin etmemiştik. Ama velilerimiz, öğretmenlerimiz, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu´na gönül vermiş mezunlarımız ve öğrencilerimiz projeye sahip çıktılar. Şehrimizde gelir seviyesi biraz daha düşük ailelerin yaşadığı 3 farklı mahallede, 4 bakkalı ziyaret ettik ve o bakkallardaki borçları kapatıp zimem defterlerini, yani borç defterlerini bakkallarımızdan almış olduk" ifadelerini kullandı.

`HARÇLIKLARIMIZDAN BİR MİKTAR TOPLADIK´

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 8´inci sınıf öğrencisi Ebrar Demir okulda her yıl çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sene de Din Kültürü dersimizde zekat ve sadaka ünitesinde zimem defterini işledik ve Osmanlı´dan kalma bu geleneği yaşatalım istedik. Bunun için bir kampanya başlattık. Kısa süre içerisinde arkadaşlarımızla beraber harçlıklarımızdan bir miktar para topladık. Öğretmenlerimizin yardım ve yönlendirmeleriyle birlikte bakkalları tespit edip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedik ve veresiyelerden sildirdik" dedi. Öğrencilerden Enes Sefa Şirin de proje ile birlikte Hz. Muhammed'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini yaşatmak istediklerini söyledi. Şirin, "Bu proje vasıtasıyla veren el ile alan el arasında köprü oluşturduk. Böyle bir projede bulunduğum için çok mutluyum. Bu projeye destek veren öğrenciler ve bize yol gösteren öğretmenlerimize tüm kalbimden teşekkür ederim" diye konuştu.

Babademirtaş Mahallesi esnafı Hasan Hüseyin Savaş da öğrencilere zimem defterini satın almaları nedeniyle teşekkür ederek, "Birkaç müşterimizin çoktan beri ödeyemediği borçlarını, kardeşlerimizin getirdikleri paralarla ödeyeceğiz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-04-29 16:51:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.