TEM Otoyolu İstanbul Edirne istikametinde seyir halinde olan pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Tırın dorsesi alev topuna dönerken pamuklar ise kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, TEM Otoyolu İstanbul Edirne istikametinde, Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan Ukraynalı Shtefan Volodymyr idaresindeki RTA 56298 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Seyir halinde olan diğer sürücüler tavan kısmından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine tırı durdurdu. Diğer sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Daha sonra yangının büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başattı.

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