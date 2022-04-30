Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar

DHA

Bartholomeos: Türkiye'ye gelenler büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar


Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´deki Bulgar Ortodoks Kilisesi´nde baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve `Kilise Bayramı´ olarak da bilinen Aziz George Günü dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos'ın katılımıyla ayin düzenlendi. Ayin sonunda konuşan Ortodoksların ruhani lideri Bartholomeos, "Bugün, icra ettiğimiz ayinimize, komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan, İstanbul'dan ve başka şehirlerden gelenler katılmışlardır. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar. Onun için iyi bir komşuyu ziyaret etmenin rahatlığı ile geliyorlar" dedi.
Kıyık semtindeki Sveti Georgi Bulgar Kilisesi'nde Aziz George Günü dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Metropoliti Amfilohiy, Bulgaristan Ruse Metropoliti Naum da geldi. Yunanistan´ın Edirne Başkonsolosu Aristidis Radiopoulos, Bulgaristan´ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve konsolos Roberto İvanov ile Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli konsolos Radoslava Kafedjiyska da ayine katıldı. Kalabalık katılımla başlayan ayini İstanbul'dan Edirne'ye gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ortodokslar hep birlikte, baharın gelişi ve Aziz George Günü için dua etti. Ayinde ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi içinde de dua edildi.  Edirne'de görev yapan ve bugün aziz ilan edilen Patrik Kiril için edilen duanın ardından ayin sona erdi. Ayin sonunda kısa bir konuşma yapan Bartholomeos, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı´nı kutladı.
Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen Ortodoks inanç mensuplarıyla ayin düzenlediklerini söyleyen Bartholomeos, "Müslüman kardeşlerimizin, oruç ve Allah'a dua ile geçirdikleri mübarek Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle sizlerin Ramazan Bayramı´nı tüm kalbimizle tebrik etmekte, Yüce Allah'ın sizlere ve sevdiklerinize, sağlık ve bereket ihsan etmesini dilemekteyiz. Bu temennilerimiz ve iyi dileklerimizin ardından, bizlerin burada, Sveti Georgi Kilisesi´nde, Ortodoks inanç mensuplarıyla birlikte ayin gerçekleştirmemizden dolayı duyduğumuz mutluluğu paylaşmak isteriz. Bugün, icra ettiğimiz ayinimize, komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan, İstanbul'dan ve başka şehirlerden gelenler katılmışlardır. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar. Onun için iyi bir komşuyu ziyaret etmenin rahatlığı ile geliyorlar" diye konuştu.
Konuşmasında oruç tutmanın ruhları temizlediğine değinen Bartholomeos, "Oruç ve perhiz dönemleri, ruhları ve bedenleri temizlemeyi, Tanrısal olan ile yakınlaşmayı sağlayan, manevi yönü ağır basan zaman dilimleridir. Hristiyan ve Müslümanlar, farklı uygulama şekilleriyle de olsa, benzer ulvi yaklaşımla Yüce Yaratıcıyı oruç, dua ve ibadetle övmekte, hayır işleriyle diğer insanların acısını azaltmaya çalışarak, O'na şükranlarını sunmakta ve O'nun şefaatine layık olmak için çabalamaktadır. Bugün misafirperver Edirne halkıyla, bir kez daha, bir arada olmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Hepinizi en kalbi duygularımız ve sevgiyle selamlıyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz. Ramazan Bayramı´nız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. 
Konuşmanın ardından ayine katılanlara kilise bahçesinde ikramlarda bulunuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-04-30 15:43:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
Köyün Osmanlı'dan kalan sazlık ve kerpiçten yapılan kahvehanesi
YEREL HABERLER Köyün Osmanlı'dan kalan sazlık ve kerpiçten yapılan ...
'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun kemer takması takdir topladı
YEREL HABERLER 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetiminde küçük çocuğun ...
Taş ocağında patlatma yapıldığı iddiasına suç duyurusu
YEREL HABERLER Taş ocağında patlatma yapıldığı iddiasına suç ...
Öğrenciler, 'zimem defteri' uygulamasıyla 4 bakkaldaki borçları ödedi
YEREL HABERLER Öğrenciler, 'zimem defteri' uygulamasıyla 4 ...
Bulgarlar, Bayramlık alışverişi için Edirne'ye akın etti Salgın öncesine geri dönüldü, Ulus Pazarı'na bayram geldi
YEREL HABERLER Bulgarlar, Bayramlık alışverişi için Edirne'ye akın ...
Yeteneklerini atölyede keşfeden öğrencilerin hayali güzel sanatlarda okumak Öğrencilerin geleceğe dair hayalleri müzik atölyesinde şekilleniyor Okula devam sorunu 'müzik' atölyesi ile çözülen öğrencilerin hayali güzel sanatlarda okumak
YEREL HABERLER Yeteneklerini atölyede keşfeden öğrencilerin hayali ...
Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Uzunköprü'de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı
YEREL HABERLER Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için ...
Yayaya çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Yayaya çarpıp kaçtı
Edirne’de bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
YEREL HABERLER Edirne’de bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ...
Edirne'de TÜRK Eğitim Sen'den HDP'li Garo Paylan hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Edirne'de TÜRK Eğitim Sen'den HDP'li Garo Paylan ...
Havaya ateş edilen triportörde 5 çocuk silahla yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş edilen triportörde 5 çocuk silahla ...
Kimliği tespit edildi, kimsesizler mezarlığından alınarak yeniden toprağa verildi
YEREL HABERLER Kimliği tespit edildi, kimsesizler mezarlığından ...
Park halindeki triportör yandı
YEREL HABERLER Park halindeki triportör yandı
Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i görenler gözyaşlarına hâkim olamadı
YEREL HABERLER Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i görenler ...
Kadir Gecesi'nde Selimiye'de Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde Selimiye'de Sakal-ı Şerif'i ziyaret ...
Selimiye Camii'nde 2 yıl aradan sonra Kadir Gecesi yoğunluğu
YEREL HABERLER Selimiye Camii'nde 2 yıl aradan sonra Kadir Gecesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.