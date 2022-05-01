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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuaförlerde bayram yoğunluğu

İHA

Kuaförlerde bayram yoğunluğu

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma sürecinden olumsuz etkilenen berber ve kuaförlerin yüzü bu yıl işlerin hareketlenmesiyle güldü.
Ramazan Bayramı nedeniyle Edirne’deki berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi saç ve sakal tıraşı olmak isteyenler berberlerin yolunu tuttu. Kuaförler ve berberler yoğunluk sebebiyle fazla mesai yapıyor. Yoğun mesai yapan berber ve kuaförler, vatandaşları bayrama hazırlıyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını yapıyor.

"Bayram mesaisi yapıyoruz"
Kuaför Oğuzhan Akbulut, "Yoğun çalışıyoruz. Bayram mesaisi içindeyiz. Bayram yoğunluğu var. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Son günlere bırakanlar olduğu için sahura kadar bile çalıştığımız oldu" dedi.
Vatandaşlardan Mücahit Şap, "Oğlumu ve babamı saç tıraşına getirdim sıra bekliyoruz. Herkesin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.
Geçen yıl tam kapanma döneminde çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Kuaför Gökhan Demirci, bu sezon umutlu olduklarını söyledi.
Bayramla birlikte işlerinin hareketlendiğini aktaran Demirci, yaz sezonu olduğu için bundan sonra müşterilerin artmasını beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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