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İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti tava ciğere Ramazan’ın son gününde de yoğun ilgi Bu Ramazan turistler Edirne’ye akın etti, tava ciğercilerin yüzü güldü

İHA

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti tava ciğere Ramazan’ın son gününde de yoğun ilgi Bu Ramazan turistler Edirne’ye akın etti, tava ciğercilerin yüzü güldü

Ramazan ayı dolayısıyla kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, iftarda oruçlarını Edirne’nin tescilli lezzetleri arasında yer alan "tava ciğer" ile açıyor.
Osmanlı`ya başkentlik yapmış Edirne’de, Selimiye Camii başta olmak üzere kentin diğer cami ve tarihi noktalarını ziyarete gelen turistler, iftar saatinde ise ciğercilerin yolunu tutuyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma sürecinde paket servis yapan ciğerci esnafı, bu yıl ise müşterilerine kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Mübarek Ramazan ayı boyunca yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan ciğerci esnafı, bayram öncesi Ramazan’ın son günü de doldu, taştı.

"İftarımızı ciğer ile açtık"
Bulgaristan’dan gelen Sinan Kasav, "İftarımızı tava ciğer ile açtık. Çok beğendik. Tarihi çarşıları da gezdik. Tava ciğeri Bulgaristan’daki arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Buyursunlar gelsinler çok güzel" dedi
Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden vatandaşların muhteşem Selimiye’nin gölgesinde oruç açmak için Edirne’ye geldiğini söyleyen Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Biz de tatlı bir telaşla gündüz hazırlıklarımıza başlıyoruz. Onlar için tava ciğeri ince ince doğruyoruz. Dinlendirdikten sonra iftara hazırlamaya başlıyoruz. Amerika’dan, Bulgaristan’dan, Romanya’dan Selimiye’nin gölgesinde orucunu açmak için Müslüman kardeşlerimiz geliyor. Tatlı bir telaşımız var" diye konuştu.
Tava ciğeri çok sevdiğini ve iftarını ciğer ile açtığını söyleyen Vatandaşlardan Emel Gezer, "Allah herkese buraya gelmeyi nasip etsin. Edirne çok güzel gerek tarihi ile gerekse tava ciğeri ile herkese tavsiye ederim" dedi.

"Tava ciğeri çok seviyoruz"
Çorlu’dan Edirne’ye gezmeye ve iftar açmaya gelen Pınar Yüksel, tava ciğeri çok sevdiklerini ve her gezi sonrası mutlaka ciğer yemeğe uğradıklarını dile getirdi.
Her Ramazan Edirne’ye geldiklerini ve iftarı ciğer ile açtıklarını söyleyen Kadir Yüksel, buraya gelen herkesin mutlaka tava ciğerin tadına bakması gerektiğini belirtti.

Tava ciğer kumrunun önüne geçti
Üniversite eğitimi için İzmir’den Edirne’ye gelen Batuhan Çiftçi, İzmir denildiğinde akla gelen ilk lezzetler arasında yer alan kumrunun yerine öncelikli olarak tava ciğeri tercih ettiğini söyledi.
Dört yıldır Edirne’de olduğunu belirten Trakya Üniversitesi öğrencisi Çiftçi, “Kumru mu ciğer mi derseniz kesinlikle tava ciğer derim. Tava ciğeri çok seviyorum ve her fırsatta yemeğe geliyorum" dedi.

"Ailemizle birlikte Edirne’ye ciğer yemeğe geldik"
İstanbul’dan gelen vatandaşlardan Kerim Çörekçi, "Ailemizle birlikte Edirne’ye ciğer yemeğe geldik. Daha önce de bir arkadaşımızla gelmiştik memnun kaldık. İftarımızı ciğer ile açıp sonra kentin tarihi yerlerini dolaşacağız. Ciğer sağlıklı bir yiyecek. Edirne tava ciğeri ile meşhur bir kent. Biz de seviyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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