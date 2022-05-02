Kapıkule Sınır Kapısında tır sürücüleri, bayramı buruk geçiriyor

Ramazan Bayramı'nı direksiyon başında geçiren tır sürücüleri, ailelerinden uzakta olmanın hüznünü yaşıyor.

Edirne'nin Avrupa’ya açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta olmanın hüznünü yaşarken bayramı buruk şekilde geçiriyor.

Ramazan Bayramı'na yollarda giren tır şoförleri, uzun kuyruklarda sıra beklerken aileleri ve sevdikleriyle görüntülü arama yaparak bayramlaşıyor.

Kimi şoförler kuyrukta kimileri ise tır parklarında birbirleriyle bayramlaştı. Bayram şekeri bulamayan şoförler, Bagajlarındaki tatlı yiyeceklerden ve demledikleri çaydan arkadaşlarına ikram etti.



"Aileden uzakta bayram geçiriyoruz"

İstanbul’dan yükünü alıp Macaristan’a götürmek için Kapıkule’de sıra bekleyen Erzurumlu Abdulkadir Tatar, "Evden, aileden uzakta bayram geçiriyoruz. Mesleğimiz icabı bayram, hafta sonu, düğün gibi duyguları yaşayamıyoruz. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Bunun yanında buradaki sıkıntılarımız da var. Uzaktayız aile yaşantımız pek yok. Avrupa'ya yük taşıyoruz. Bu seferimiz de bayrama denk geldi. Bayramdan bir gün önce geldim hala sıradayım. Bayram Namazından sonra çocuklarımızla görüştük. Onların iyi olması bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz" dedi.



"Bizler Türkiye'nin lastikli trenleriyiz"

Düzceli Recep Civelek, "Ailemizin yanında olmak isterdik ama bu bayram böyle oldu. Bu şekilde olması gerekiyordu. Aradık bayramlarını kutladık. Ailemizin yanında olamadığımız için ihtiyaçlarını göremiyoruz. Sadece para yollamak olmuyor. Yeri geldiğinde baba neredesin, bey neredesin sorularını alabiliyoruz. Bu soruları hep telefonda duyuyoruz. Ama bizler tır şoförleri olarak işimizin başındayız. Bizler bu Türkiye'nin lastikli trenleriyiz. Bizler yürüdükçe Türkiye daha ileriye yürüyecektir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den yüklediği yükü Macaristan'a götürmek için sıraya giren Cemil Aksu, aileden uzakta bir bayram geçirmek zor olsa da bu duruma alıştıklarını aktardı.

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