6 asırlık Muradiye Camisi'nin çalınan çinilerini 'kırkyama' ile kumaşa aktardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 asırlık Muradiye Camisi'nin çalınan çinilerini 'kırkyama' ile kumaşa aktardı

DHA

6 asırlık Muradiye Camisi'nin çalınan çinilerini 'kırkyama' ile kumaşa aktardı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, el sanatları öğretmeni Fikriye Kipriye (70), 2'nci Murad tarafından 1426'da yaptırılan Muradiye Camisi'nin 2001'de bir kısmı çalınarak tahrip edilen dünyaca ünlü çinilerini geleneksel kırkyama sanatıyla kumaşa işledi. 15'inci yüzyıl Osmanlı sanatının önemli yapıtlarından olan camide çalınan parçalar nedeniyle duvarın boş olduğunu belirten Kipriye, "Burada Muradiye Camisi'nin kaybolan çinilerini, eskiden kalan el sanatı teknikleriyle ortaya çıkararak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum" dedi.
Edirne'de 25 yıl önce bankadan emekli olduktan sonra asıl mesleği el sanatı öğretmenliğine yönelen Fikriye Kipriye, 3 ay önce kentin tarihi camilerinden Muradiye Camisi'nin çalınan çinilerini kumaşa işlemeye karar verdi. 1426 yılında dönemin padişahı 2´nci Murad tarafından yaptırıldığı bilinen caminin bir bölümü 2001 yılında çalınan çinilerini geleneksel kırkyama tekniğiyle kumaşa aktarmaya başlayan Kipriye, amacının gelecek kuşaklara miras bırakmak olduğunu belirtti. Çalınan parçaların örnek motiflerini tarihi kitaplar ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü kaynaklarından bulduğunu belirten Kipriye, çinilerden oluşan eseri bitiminde müzeye bağışlamak istediğini dile getirdi.
'GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM'
Eskiden kalan el sanatı teknikleri ile kaybolan çinileri yeniden ortaya çıkarmaya çalıştığını belirten Kipriye, "Burada, Muradiye Camisi'nin kaybolan çinilerini eskiden kalan el sanatı teknikleriyle ortaya çıkararak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum. 1426 yılında 2´nci Murad tarafından yaptırılan camide, o zamanın teknikleriyle yapılan ve çok ünlü olan bu çinileri yaşatmak istiyorum. Kuşaklar arası köprü görevi görerek bu eserleri her alanda sergilemek istiyorum. Özellikle yeni kuşaklara bu işin zevkle yapılabileceğini anlatmak amacındayım. Kullandığım çini motifleri Süheyl Ünver'in ve Kültür Müdürlüğü'nün bastığı kitaplardan örnek aldığım orijinal motifler" dedi.
'ÇİNİLER DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ'
Camide kullanılan çinilerin Türkiye ve dünya çapında ünlü olduğunu kaydeden Kipriye, "Kullanılan çiniler Türkiye ve dünya çapında ünlü çinilerle süslenmiş. Bunlar koptukça zamanla üzerleri alçılarla kapanmış ne acı ki. Şu anda o kadar ileri bir teknikte olmamıza rağmen o çinilerin yerine getirilmesi için çaba sarf edilmemiş ve sadece alçı ile kapatılmış. Aslında biz bunu da vurgulamak istedik. Onları tekrar yerine getirebiliriz, o günkü aynı motifi bulamasak da o motiflerden esinlenerek onların aynı dizaynıyla o boşlukları kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu vurgulamak için bu kırılan çinileri, kaybolan motiflerini kumaşa aktardım. Bu aktardığımın dışında bir çalışmam daha var onda da devam ediyorum. 2 ay süren bir çalışmayla bu parçayı bitirebildim. Şu anda ikinci parçama kaybolan çiniler ve mihraptaki motifleri birleştiriyorum" diye konuştu.
'İLERİ TEKNİKLERLE YAPILMIŞ'
Muradiye Camisi'nin görünürde çok sade cami olmasına rağmen hem çinileri hem de bahçedeki mezar taşlarıyla örnek eser olduğunu belirten Kipriye, "Aslında görüntüde çok sade bir cami gibi görünmesine rağmen içinde çok ünlü, ileri tekniklerde yapılmış sır üstü, yaldız boyama teknikleriyle yapılmış süsleme teknikleri kullanılmış. Aslında Mevlevihane olarak yapılmış burası. 2'nci Murad rüyasında Mevlana'yı görmüş, buraya bir Mevlevihane yapılmasını istemiş. 2'nci Murad da Muradiye Mahallesi'nde burasını Mevlevihane olarak yapmış fakat daha sonra mevleviler arasında çıkan kavgalar sonrası burası camiye çevrilmiş, o zamandan beri cami olarak kullanılıyor" dedi. 
'MÜZEYE BAĞIŞLAYACAĞIM'
Gelenekleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak istedikleri için bu mesleğe devam ettiğini belirten Kipriye, "Biliyorsunuz Selimiye Camisi yapısı, Eski Cami yazısı, Muradiye ise çinisi ile meşhur Edirne'de. O bakımdan gelip görülesi bu yerlerde tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi geçmişine sahip çıkmayan bir milletin geleceği olmaz. Kültür bir ulusun, geçirdiği tarihi süreç boyunca yaşadığı, ürettiği güzel sanatlarını, tatlarını ve yaşam biçimini geleceğe taşımasıdır. Bunun için kültürümüze sahip çıkmamız lazım. Biz de geleneklerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.
Ürettiği çinili kumaşları müzeye bağışlamak istediğini de belirten Kipriye, "Bu ürettiklerimi devamlı olarak yaşatmak, insanların görmesini sağlamak için müzeye bağışlamayı düşünüyorum. Anı olarak kalmasını arzu ediyorum. Böylelikle daha değerli bir yerde uzun yıllar muhafaza edilecektir görsel olarak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-05-03 10:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek yağına rakip olarak ön plana çıkan kanolada ekim alanı 9 kat arttı
YEREL HABERLER Ayçiçek yağına rakip olarak ön plana çıkan kanolada ...
Bayram ziyareti acı sonla bitti: Otomobil nehre uçtu, karı koca öldü, anne yaralandı Yardıma gidince araçtakilerin abisi, annesi ve yengesi olduğunu fark etti
YEREL HABERLER Bayram ziyareti acı sonla bitti: Otomobil nehre uçtu, ...
Tunca Nehri'ne uçan otomobilde aynı aileden 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tunca Nehri'ne uçan otomobilde aynı aileden 3 kişi ...
Bayram ziyareti acı sonla bitti: Otomobil nehre uçtu, karı koca öldü, anne yaralandı Yardıma gidince araçtakilerin abisi, annesi ve yengesi olduğunu fark etti
YEREL HABERLER Bayram ziyareti acı sonla bitti: Otomobil nehre uçtu, ...
Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı
TIR sürücüleri, sevdikleriyle telefonda bayramlaştı
YEREL HABERLER TIR sürücüleri, sevdikleriyle telefonda bayramlaştı
Kapıkule Sınır Kapısında tır sürücüleri, bayramı buruk geçiriyor
YEREL HABERLER Kapıkule Sınır Kapısında tır sürücüleri, bayramı ...
Oltasına camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Oltasına camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı
Selimiye'de 'bayram namazı' yoğunluğu
YEREL HABERLER Selimiye'de 'bayram namazı' yoğunluğu
Balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
Selimiye'de "Ramazan Bayramı" namazı coşkusu
YEREL HABERLER Selimiye'de "Ramazan Bayramı" namazı coşkusu
İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti tava ciğere Ramazan’ın son gününde de yoğun ilgi Bu Ramazan turistler Edirne’ye akın etti, tava ciğercilerin yüzü güldü
YEREL HABERLER İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti tava ciğere ...
Kuaförlerde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kuaförlerde bayram yoğunluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.