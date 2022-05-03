Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, otomobilin Tunca Nehri´ne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybetti, Nursel Akbulut (74) ise yaralandı. Akbulut ailesinin bayram ziyareti için yola çıktığı öğrenildi.
Denizli´de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Değirmenyeri köyündeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut yönetimindeki otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak Tunca Nehri´ne uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Ergin Akbulut, eşi Emine Akbulut ve Nursel Akbulut´u nehirdeki araçtan çıkardı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Ergin ve Emine Akbulut hayatını kaybetti, Nursel Akbulut ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-03 12:44:45
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