Edirne’de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı

Edirne’de motosikletlerinin üzerinde yatarak ve kasksız bir şekilde yarışan 2 genç polislerden ve ceza yemekten kaçamadı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücülere yönelik uygulama yaptığı esnada yarış halinde olan kasksız 2 motosikletliyi dururdu. Durdurulan 2 gencin motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Kasksız motosikletleriyle giden 2 sürücünün bahaneleri ise pes dedirtti.

Motosiklet sürücüleri, “Rüzgârdan korunmak için uzanarak gidip, kafamızı eğdik" dediler. Hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketleri nedeniyle 2 sürücüye kask takmamaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı. Polis memuru gençlere sağlıkları için güzel nasihatlerde bulundu. Ayrıca araçlarında cam filmi bulunan sürücüler ceza yememek için elleriyle camlarında bulanan cam filmlerini söktüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.