Yunanistan´a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de polisin ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan araçta Yunanistan´a kaçma hazırlığı yapan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilere yardım ettiği belirlenen 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gurup FETÖ şüphelisinin Yunanistan´a kaçmak için kente geleceğini belirledi. Havsa ilçesinde önlem alan polis, İstanbul plakalı araca `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, Doyran köyüne doğru yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Araç, yapılan takip sonucu durduruldu. Araçtaki 8 FETÖ şüphelisi, yanlarındaki 3 çocukla birlikte gözaltına alındı. Yapılan incelemede aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin, `Örgütü yardım ve yataklık etmek, bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgüt üyeliği´ suçlarından kaydı olduğu ve dosyalarının istinaf mahkemelerinde bulunduğu belirlendi.
Polis, şüphelilere yardım ettiğini belirlediği 3 göçmen kaçakçısını da gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürerken, 3 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-04 11:44:17
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