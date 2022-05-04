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Edirne'de yarın yakılacak Kakava ateşi öncesi turist yoğunluğu

DHA

Edirne'de yarın yakılacak Kakava ateşi öncesi turist yoğunluğu


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi´nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri´nin simgesi geleneksel Kakava ateşi, yarın yakılacak. Şenliğin başlamasına 1 gün kala kentte nüfus yoğunluğu artarken, yerli ve yabancı binlerce turist, başta yeni yapılan Selimiye Meydanı olmak üzere tarihi yerleri gezdi, meşhur lezzet tava ciğerinden yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Edirne´de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından ateşin yakılmasıyla yeniden kutlanacak. Şenliklere katılmak için kente gelen binlerce turist, başta Mimar Sinan´ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve yeni düzenlenen meydan ile Saraçlar Caddesi ve tarihi Ali Paşa Çarşısı´nda yoğunluk oluşturdu. Kentteki yoğunluktan ciğerci esnafı da olumlu etkilendi. 
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, dünyanın en büyük ateşinin Edirne´de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri´nde yanacağını belirterek, "Dünyanın en büyük ateşinin yandığı Kakava´ya giriyoruz. Yarın dünyanın en büyük ateşi bu güzel Edirne'mizde yanacak. Yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce turisti ağırlayacağız çünkü bütün oteller doldu, rezervasyonlarımız tamam. Yarın bize sadece 9/8´lik bir gün kaldı. Oteller doldu, otele gelenler yemeklerini yemeğe başladılar, yarına hazırlanıyorlar. Herkes, yarın o 9/8´lik şenlik için hazırlanıyor" diye konuştu.
Ciğerci esnafından Levent Kapu, bayramla Kakava'nın arka arkaya denk gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bayramla kakavanın birleşmesinden dolayı oldukça yoğunuz, misafirlerimiz Edirne'ye geldi. Çok mutluyuz, onları her zaman Edirne'ye bekliyoruz. Potansiyel oldukça fazla, gördüğünüz gibi yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Bizim tahminimiz 34 bin kişi gelir herhalde Kakava için. Fiyatların da bu şartlarda uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
KUTLAMALAR SARAYİÇİ´NDEN BAŞLAYACAK
Roman kültüründe önemli yere sahip olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri´nin programı ise Edirne Belediyesi tarafından açıklandı. Şenliklerin ilk günü, 5 Mayıs günü saat 17.00´de Sarayiçi alanı girişinde bulunan Kanuni Köprüsü´nde protokolün karşılanması ile başlayacak. Sarayiçi´nde düzenlenecek programda açılış konuşmalarının ardından dev Kakava ateşi; bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans, barış, huzur ve hoşgörü getirmesi inancıyla yakılacak. Edirne Belediye Bandosu´nun konseri, sahne konserlerinin ardından protokole ve halka pilav ikramında bulunulacak. Daha sonra Göksel Zurna ve ekibinin sahne gösterisi ile devam edecek olan etkinlik, Süheyla Solak´ın konseri ile son bulacak.
Cuma günü ise şenlikler, 05.00-06.00 saatlerinde Sarayiçi´nde devam edecek. Çeşitli gösterilerin katılımcılar ile buluşacağı şenliklerde dilekler, Dilek Ağacı´na bağlanacak; niyetler nehre atılacak. Sarayiçi´ndeki şenlik programı, simit ve çay ikramının ardından sona erecek; Hıdrellez kutlamaları Saraçlar Caddesi´nde devam edecek. Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, saat 12.30´daki Edirne Belediye Bandosu´nun konseri ile Edirne Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ve protokol konuşmalarının ardından yumurta kırma ve niyet çekilişi ile son bulacak. 
Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, 2017 yılının Aralık ayında, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi´ne alınmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-04 16:28:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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